"اعتمادات بـ6.8 مليار دولار خلال 2022".. جهود البنك الإسلامي للتنمية في تمويل التجارة

دعمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اعتمادات تمويل التجارة بنحو 6.8 مليار دولار خلال 2022 موزعة على 105 على العمليات، حيث شملت تلك الاعتمادات القطاعات الأساسية المتمثلة في الطاقة والزراعة الخاص.

وأضاف البنك في تقرير، حصل «الدستور» على نسخة منه، أن المؤسسة حققت مصروفات قياسية قدرها 7.38 مليار دولار، ومن حيث التنوع، بلغت الاعتمادات خارج أسواق النفط والغاز 2.8 مليار دولار، أي 42% من إجمالي محفظة تمويل التجارة، وبلغت اعتمادات المبادلات التجارية بين الدول منظمة التعاون الإسلامي 4.85 مليار دولار، وبلغ التمويل المقدم للبلدان الأقل نموًا 2.53 مليار دولار.

وأشار البنك الإسلامي للتنمية إلى أن إجمالي اعتمادات القطاع الخاص بلغ 757 مليون دولار، وقدم التمويل لثلاثة وعشرين بنكًا شريكًا ومؤسسة مالية شريكة ولشركتين عميلتين. وفي مكان آخر، واصلت المؤسسة النجاح الذي حققته سنة 2021، فوسعت نشاط تأكيد خطاب الاعتماد، الرامي إلى تيسر المبالات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها.

وفي سنة 2022، وضعت المؤسسة 18 برنامجًا لتنمية التجارة، وهي قيد التنفيذ في الوقت الحالي، وهذه البرامج هي حلول متكاملة، وتدخلات محددة الهدف، وبرامج رائدة منها الجسور التجارية بين البلدان العربية والأفريقية، وإطلاق مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية.

وفي سنة 2022، واصلت المؤسسة مبادرتها الرامية إلى التصدي لجائحة كورونا:

-في إطار محور "الاستجابة"، اعتمد ما مجموعه 604.7 مليون دولار، وصرف منه 528 مليون

-عملت المؤسسة بصفتها وكيلاً، يدبر الجانب التجاري من برنامج البنك المتعلق بالتصدي لجائحة كورونا.

-في إطار محور "الاستعادة"، اعتمد 945 مليون دولار، وصرف منه 585.3 مليون دولار.

- فحصت المؤسسة عقود شراء تبلغ قيمتها 335 مليون دولار، ومصرف منها 32.5 مليون دولار في 14 بلدًا عضوًا.

جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية، عقد اجتماعاته السنوية من الفترة 10 إلى 13 مايو الجاري في جدة بالمملكة العربية السعودية.