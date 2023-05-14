الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اتصالات النواب توافق على موازنة "قومي الاتصالات" العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم على مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتم استعراض المؤشرات والنتائج التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021/2022، بالإضافة إلى الإيرادات والوفر الذي حققه الجهاز في المصروفات العامة.

وأكد النائب أحمد بدوي أن الجهاز يستهدف خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إنشاء وتشغيل عدد ٢٥٠٠ محطة تغطية جديدة بخدمات المحمول (صوت وبيانات) لتكثيف التغطية في المناطق المأهولة بالسكان وتوفير التغطية في التوسعات العمرانية وعلى الطرق الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في توفير خدمات الاتصالات الأرضية باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية لإجمالي عدد ٣ ملايين خط لتحسين الخدمة في المناطق المأهولة بالسكان والتوسعات العمرانية الجديدة. ويستهدف الجهاز إنفاق ٣ مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة.

وأكد المهندس أشرف حسني، نائب رئيس الجهاز للشؤون المالية، أن الجهاز ساهم في استضافة الأحداث الدولية، والمركز الأول للسيرت المصري، واعتماد المركز المصري الأفريقي لتعزيز مكانة مصر على المستويين الدولي والإقليمي. وتم اعتماد المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات (EG-ATRC) من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) كأحد مراكز التدريب الشريكة له، وذلك بعد أن تخطى المعايير الموضوعة والخاصة بـاختيار شركاء لأكاديمية تدريب الاتحاد الدولي للاتصالات، من بين أكثر من ٦٠ مركز مشارك من دول العالم، مستوى العالم.

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