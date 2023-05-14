الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل سهير الأنصاري بالبحيرة إلى يونيو

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن أبو زهرة، محاكمة سائق؛ لاتهامه بقتل سيدة الخير سهير الأنصاري بالمعاش فى مدينة دمنهور لسرقتها، إلي دور الانعقاد المقبل في شهر يونيو المقبل للمرافعة.

وترجع أحداث الواقعة عندما عثر اهالى مدينة دمنهور على جثة سيدة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور في ظروف غامضة.

وتبين مقتل موظفة بالمعاش تدعى سهير الانصارى مقيمة مدينة دمنهور إثر إصابتها بطعنات متفرقة بأنحاء الجسم. 

وكشفت تحريات الجهات الأمنية أن وراء إرتكاب الواقعة سائق المجني عليها وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية ؛ لمروره بضائقة مالية. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

محكمة إيتاي البارود الابتدائية مدينة دمنهور سرق سائق محاكمة

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