النائب أحمد عاشور: انطلاق جلسات الحوار الوطنى يفتح المجال لخلق مناخ ديمقراطى أكثر فاعلية

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بمجلس النواب، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني يفتح المجال لخلق مناخ ديمقراطي أكثر فاعلية، يعزز من مبدأ التشاركية والانفتاح على كافة الآراء، والذي يشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، خاصة مع توفير كافة السبل لإنجاحه بما يضمن مخرجات ناجحة تخدم الوطن والمواطن.

وأوضح النائب أحمد عاشور أن كافة أنظار الشارع المصري تتجه بقوة نحو مائدة الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، وهو ما يضع مسئولية على جميع الأطراف المشاركة فيه لاستثمار الإرادة السياسية الموجودة نحو إحداث أثر حقيقي على أرض الواقع في مختلف مناحي الحياة، لا سيما وأن هناك اهتماما ومتابعة جادة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لثمار الحوار.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا، هي:

- القضاء على كل أشكال التمييز.

- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب».