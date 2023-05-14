الرئيس العراقى يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية فى السعودية

تلقى الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، دعوة رسمية لحضور القمة العربية في المملكة العربية السعودية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس العراقي في بيان، أن عبداللطيف جمال رشيد، تلقى دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية، بدورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة، جاء ذلك خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبدالعزيز الشمري، حيث نقل السفير في مُستهل اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس العراقي وتمنياته للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار، فيما حمّل الرئيس العراقي، السفير السعودي، تحياته وتقديره إلى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشكره وتقديره على الدعوة الكريمة، متمنيًا للشعب السعودي المزيد من التطور والرخاء.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن، لمناقشة العديد من المسائل المهمة والعمل على حلّها، وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة وسبل تعزيزها، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.