"اتصالات النواب" تبدأ مناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاطلاع على المؤشرات والنتائج التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021/2022، سواء الإيرادات والوفر الذي حققه الجهاز في المصروفات العامة.

ويستعرض الجهاز أمام اللجنة الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي في مختلف الجوانب العديدة أمام اللجنة.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كيان وطني مهم، وله دور كبير في تنظيم عمل شركات الاتصالات التي تقدم الخدمة للجمهور.