"عقب سيجارة" وراء حريق دار مسنين "عبلة الكحلاوى"

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، على حريق في دار الداعية الإسلامية الراحلة عبلة الكحلاوي لرعاية المسنين بالمقطم.

وتبين أن الحريق بسبب «عقب سيجارة» مما تسبب في اشتعال النيران في الأشجار، إلا أنها لم تمتد للدار من الداخل.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا بنشوب حريق في مخلفات في البدروم الخاص بدار رعاية مسنين بالمقطم، وعلى الفور تم توجيه 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية احتراق مجموعة من الأشجار في بدروم الدار، وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد لدار المسنين التي تم إخلاؤها حتى تم الانتهاء من البلاغ.

تم تحرير محضر، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.