الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة تنظم ندوات تعريفية بالمبادرة الخضراء

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بأحياء الوايلى وبولاق أبو العلا ووسط القاهرة ومرصد حلوان وسوق الفسطاط ومكتبة الإسكندرية قصر خديجة لشرح كيفية الإشتراك فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية .

وتناولت الندوات التى تأتى ضمن جهود محافظة القاهرة فى التعريف بالمبادرة وزيادة الوعى بأهميتها شرحًا لنوعية المشروعات الخضراء الذكية بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي ، وبنود المبادرة وأهدافها ،كذلك شروط المشاركة والفئات المستهدفة من المبادرة كما تم التأكيد على ضرورة إلتزام أصحاب المشروعات المقدمة بالمعايير المنظمة للمشاركة فى المبادرة ومدى قابلية المشروع للتطبيق و التأثير المتوقع على المجتمع المحلى والتعامل مع تحديات التغير المناخى و البيئى واستخدام مكون تكنولوجي فى التطبيق.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد دعا الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من أول أبربل وحتى نهاية مايو الجارى.

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة الهادفة  إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتنفيذ الاستراتـيـجـية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

المبادرة الذكية المشروعات الخضراء الذكية محافظ القاهرة ندوات محافظة القاهرة

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