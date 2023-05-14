بيرناردو سيلفا: اللعب في الدوري الفرنسي أكثر صعوبة من الإنجليزي

يرى البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن اللعب في الدوري الفرنسي أكثر صعوبة من نظيره الإنجليزي.

وسبق لبيرناردو أن لعب في الدورس الفرنسي مع موناكو 4 مواسم وتوج معهم بلقب الدوري.

ويلعب سيلفا صاحب الـ 28 عامًا موسمه السادس مع النادي الإنجليزي، حيث شارك في 301 لقاء وسجل 53 هدفًا.

وقال سيلفا في تصريحات لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “أجد أن اللعب في فرنسا أكثر صعوبة من اللعب في إنجلترا وأكثر صعوبة بدنيًا أيضًا، ربما لأننا نملك الكرة في مانشستر سيتي كان الأمر صعبًا بالنسبة لي في البداية”.

وعرض خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، عليه فرصة الانتقال لنادي برشلونة وأندية أخرى كبيرة في أوروبا مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وحاول نادي برشلونة التعاقد مع سيلفا لتدعيم صفوفه، وذلك بسبب اقتناع تشافي هيرنانديز بقدراته وجودة كرة القدم العالية التي يقدمها في السنوات الماضية، ولكن الصفقة ستكلفهم مبلغ لن يقل عن 70 مليون يورو، ما سيوجب عليهم تحقيق رافعة اقتصادية جديدة.

أما بالنسبة لريال مدريد فإدارة النادي الرياضية تضع في أولوياتهما المواهب الشابة للتعاقدات.