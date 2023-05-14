إحالة 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان للجنايات

أحالت النيابة العامة تشكيلاً عصابياً مكوناً من 4 أشخاص تخصص في التنقيب عن الآثار بمنطقة حلوان للمحاكمة أمام الجنايات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة حلوان.

بالانتقال والفحص تبين قيام 4 أشخاص مقيمين بالعقار محل البلاغ بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم، وعُثر على حفرة بمدخل العقار بعمق 10 أمتار، والأدوات المستخدمة فى التنقيب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.