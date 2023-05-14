ميدالية ذهبية وبرونزيتان للمنتخب في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بإيطاليا

حقق اللاعب كريم محمود علي الميدالية الذهبية في سباق 200 متر كما حقق اللاعب أحمد شعيب الميدالية البرونزية في سباق ٢٠٠ متر واللاعب عبد الرحمن محمود شبيب الميدالية البرونزية في الوثب الطويل، لتصبح حصيلة مصر حتى كتابة هذه السطور 11 ميدالية منهم 5 ميداليات ذهبية و2 فضية و4 ميداليات برونزية في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية وتقام بايطاليا وتستمر حتى 15 مايو.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبي شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى



وقائمة اللاعبون تضم، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى.

جانب من الحدث

جانب من الحدث