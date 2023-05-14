السفير محمود كارم: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز يجب أن يكون أولوية لـ"النواب"

قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مكافحة التمييز من الواجب احترامها، لأنه يؤدي للحرمان وهناك ضرورة للقضاء على كل أشكاله.

وأضاف كارم خلال كلمته بجلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، تحت عنوان القضاء على كل أشكال التمييز، أن هناك دولا تعاني مشكلات المهاجرين واللاجئين، وهم من أكثر الفئات التي تتعرض للتمييز، مؤكدا أن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز يجب أن يكون أولوية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة قامت بدور مهم لمناهضة التمييز، وهناك مشروع قانون تعده وزارة العدل فى هذا الإطار، لكن ننتظر إرساله لمجلس النواب للمناقشة.

ونوه إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد مشروعا عن مناهضة التمييز فى عام 2008، يعالج نواحي كثيرة منها خطاب الكراهية، والمواطنة وتحسين التعليم، وتصحيح الخطاب الديني، والتعصب الرياضي، والتنمر، والإساءة للأديان، منوها إلى أن المجلس القومي أعد مشروعا حديثا عن خطاب الكراهية سيطرحه أمام اللجنة هنا.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي.