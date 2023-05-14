مباحث الجيزة تستمع لشهود واقعة انقلاب ميكروباص بـ6 أكتوبر

تناقش مباحث الجيزة، اليوم، أقوال الشهود في واقعة حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

وقال الشهود إن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها.



تلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بالمحور المركزي في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.