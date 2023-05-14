الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مباحث الجيزة تستمع لشهود واقعة انقلاب ميكروباص بـ6 أكتوبر

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

تناقش مباحث الجيزة، اليوم، أقوال الشهود في واقعة حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

وقال الشهود إن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها. 

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بالمحور المركزي في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

النيابة المختصة سيارة ميكروباص مدينة 6 أكتوبر

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