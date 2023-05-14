الوكيل: مصر والاتحاد الأوروبى شركاء فى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقطاع المياه

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مصر تبذل جهودا كثيرة في مشكلة المياه، مشيراً إلى أن مستقبل مصر متركز في مشاركة الشباب والمتخصصين والطلاب من الجامعات في المشاركة الفعالة في مشروع التوعية بالمياه مع الاتحاد الأوروبي.



وأضاف الوكيل، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بغرفة الإسكندرية التجارية، أن هناك عدة مشاريع مشتركة مع الاتحاد الأوروبي للتوعية بالمياه.

وأوضح أن تلك المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية وأيضا القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن المتطلبات المصرية من الاحتياج للمياه تزداد يوماً بعد الآخر بعد ارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق الأمن والرخاء.

وأوضح أن المتطلبات لاحتياج المياه مختلفة بزيادة التصنيع واحتياج المصانع كميات كبيرة ونعمل عدة مشاريع خاصة بمعالجة المياه حيث تقيم الحكومة عدد من الإجراءات لتحضير الدولة من أجل مستقبل المشاريع والمصانع الخاصة بالدولة لتحسين مستوى الاقتصاد.

ولفت إلى أن مصر تحتاج إلى العديد من مليارات المياه، خاصة مياه الرى والتى يتم استخدامها بطرق المياه المعالجة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خط لإنشاء مشاريع عدة فى قطاع المياه.

وطالب بضرورة إنشاء جهة تختص بمشكلة المياه والمشاريع المعنية بها، وتوفير الهادر من المياه وإعادة تدوير المياه من خلال مشاريع، بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام.

ونوه إلى خطة التنمية المستدامة 2030 والتى تتضمن عدة محاور لتنمية قطاع المياه، ولدينا العديد من الشركات الناشئة من خلال تدوير بعض مصادر المياه.