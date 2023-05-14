الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة السيارات في شبرا

سرقة السيارات
سرقة السيارات

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات ضبط المتهمين بسرقة السيارات بأسلوب الضغط على الكابود فى القاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة شبرا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بالسيارة ملكه حال توقفها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الضغط على الكابود".

كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى.

وتم بإرشاده ضبط كل البطاريات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" صاحب مخزن خردة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية أسلوب الضغط سرقة السيارات ضبط

الأكثر قراءة

حريق هائل بمعرض شباب مصر فى بنى سويف

"المصرية للاتصالات" تكشف تفاصيل بيع 10% من أسهمها بسعر 23.11 جنيه للسهم

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

"الاتصالات" تكرم عددًا من العاملين بها من مجتازى برامج تنمية وبناء القدرات

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب سيناء

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية