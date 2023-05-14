ضبط المتهمين بسرقة السيارات في شبرا

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات ضبط المتهمين بسرقة السيارات بأسلوب الضغط على الكابود فى القاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة شبرا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بالسيارة ملكه حال توقفها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الضغط على الكابود".

كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى.

وتم بإرشاده ضبط كل البطاريات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" صاحب مخزن خردة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.