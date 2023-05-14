الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مصنع منظفات صناعية مجهولة بدون ترخيص في القاهرة

مصنع منظفات
مصنع منظفات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع منظفات؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وبحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج.

وعُثر بداخل المصنع على "2000 لتر صابون سائل، 180 كيلو جرام سلفونيك “وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها”.
بمواجهته ، اعترف المسؤول بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مديرية امن القاهرة مصنع منظفات ضبط المنظفات الصناعية المصنع دون ترخيص

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