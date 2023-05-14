ضبط مصنع منظفات صناعية مجهولة بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع منظفات؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وبحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج.

وعُثر بداخل المصنع على "2000 لتر صابون سائل، 180 كيلو جرام سلفونيك “وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها”.

بمواجهته ، اعترف المسؤول بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.