"جزويت الإسكندرية" يستضيف حفل توقيع "أيام سمير حمص" 31 مايو

يستضيف مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، حفل توقيع المجموعة القصصية "أيام سمير حمص" للكاتبة هند جعفر، والصادرة مؤخرا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، وسيدير الحفل الكاتب والمترجم عبد الرحيم يوسف، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري.

"أيام سمير حمص" مجموعة قصصية تضم 19 قصة قصيرة، وهي المجموعة الثانية لهند جعفر والتي صدر لها من قبل "عدودة" التي حازت على جائزة ساويرس لعام 2016.

تمزج هند جعفر في قصص مجموعتها "أيام سمير حمص" ما بين الواقعية والغرائبية واللمحات التاريخية، يأتي ذلك كله على خلفية انشغالها بالهم الإنساني الذي لا يزال كالعادة حدثًا يوميًا تخطئه الأعين أحيانًا، وتحدق فينا حينًا، وذلك عبر غابة متشابكة من ألاعيب الذاكرة، والتأملات في المستقبل الذي لا يبشر إلا بتكرار الأخطاء، ومن خلال تتبعها لمصائر شخصياتها.

تنطلق قصص المجموعة من تساؤلات حول الموت، والرغبة، والانصياع لأحكام الزمن النافذة، ويقودنا السرد مانحًا إيانا عزاء عن الأحلام المجهضة، وتلويحة وداع للنهايات السعيدة.

وهند جعفر كاتبة مصرية تشغل الآن منصب مسئول الإعلام بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، صدرت لها عام 2015 مجموعة قصصية بعنوان: "عدودة" نالت عنها جائزة ساويرس في عام 2017، وتُرجمت إحدى قصصها إلى الإنجليزية وصدرت في كتاب بعنوان: "كتاب القاهرة"، واشتركت في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوته ونالت عنها المركز الأول، وتُرجمت إلى الألمانية والإنجليزية، وتكتب بشكل غير دوري في الصحف والمجلات المصرية والعربية.

يدير الندوة الكاتب والمترجم عبد الرحيم يوسف وهو كاتب ومترجم مصري مولود بالإسكندرية، تخرج من كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية عام 1997، وعمل مدرسًا منذ 1998 إلى 2018، كما عمل منسقًا فنيًا بمؤسسة جدران لفنون والتنمية بالإسكندرية بالإضافة إلى عمله بالترجمة، نشر عددا من القصائد في دوريات أدبية وصحف محلية، وشارك بكتابة الأغاني والإعداد المسرحي لعدد من المسرحيات للفرق المستقلة وهيئة قصور الثقافة بالإسكندرية.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة. ومن أعماله المؤلفة: "كراكيب جديدة"، "قطة وقديسة وجنية"، "ألعاب خطرة"، "عفريت العلبة" ومن أعماله المترجمة: "حقائق ملتوية: ترجمة لأنطولوجيا القصة الآيرلندية الحديثة"، "المادة السوداء"، "ثلاث دراسات حول الأخلاق والفضيلة"، "يوم الجراد"، "يوم العطش".