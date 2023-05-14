البلطي بـ 75 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم في حلقة السمك بالإسكندرية

أجرت "الدستور" جولة ميدانية، اليوم الأحد، لرصد أسعار الأسماك في حلقة السمك بمنطقة بحري، وسط تواجد وإقبال المواطنين.

واستقرت بعض أنواع الأسماك ، وارتفع البعض الآخر في أسعار متغيرة بين يوم وآخر، وسجل سعر الكيلو الواحد لسمك البلطي مقاس 1 ليتراوح من 70 إلى 75 جنيها، أما الكيلو الواحد لمقاس 2 فيتراوح من 65 حتى 69 جنيها، فيما بلغ سعر البلطي الأسواني متوسط 40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكيلو الواحد لفيليه البلطي بدءا من 55 حتى 140 جنيها اعتمادا على نوع السمك.



وسجل سعر سمك السردين ما بين 35 و75 جنيها للكيلو، أما السردين المجمد فتراوح سعره ما بين 30 حتى 60 جنيها، وسعر المكرونة السويسي بين 60 و110 جنيهات للكيلو، وسعر سمك قشر البياض ما بين 60 و100 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر الكيلو الواحد لسمك الوقار ما بين 70 و130 جنيها للكيلو، وسمك الماكريل المجمد بين 55 و75 جنيها للكيلو، وسمك المرجان من 50 جنيها حتى 70 جنيها، وسعر كيلو سمك القاروص بدءا من سعر 75 حتى 145 جنيها.

تراوح سعر الكابوريا اليوم بين 30 و170 جنيها للكيلو على حسب حجمها، وتعد هذه الآونة هو الموسم الصيفي لصيدها، تراوح سعر الجمبري الجامبو مقاس 1 بين 350 و460 جنيها للكيلو