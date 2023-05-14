توجيه الرئيس السيسى بتشجيع تجارة الترانزيت وتطوير هيئة التأمين الاجتماعى يتصدر صحف القاهرة

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير، فضلًا عن التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

فتحت عنوان الرئيس: حوافز لتشجيع تجارة الترانزيت والتصنيع والتصدير، قالت صحيفة الأهرام ، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات فى عدد من المناطق الصناعية واللوجستية بمصر، لتشجيع تجارة الترانزيت، وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دفعة قوية لهذه القطاعات، وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة، بما يسهم فى زيادة حصة مصر فى السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.

وأوضحت الصحيفة، أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

- تحديث إلكتروني لتحسين الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين

وفي نفس السياق، وتحت عنوان الرئيس: تحديث إلكتروني لتحسين الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين، ذكرت صحيفة الأهرام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وخاصةً من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية، فضلًا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية، وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، وذلك فى إطار سعى الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولًا إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة فى الخدمة والاستدامة، ويلبى احتياجات المتعاملين مع الهيئة.

وأوضحت الصحيفة، أن توجيهات الرئيس، جاءت خلال اجتماعه أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- الحكومة تنفي تحويل دعم السلع التموينية إلى نقدي



وتحت عنوان الحكومة تنفي تحويله إلى "نقدي": الدعم العيني للسلع التموينية.. "كما هو"، قالت صحيفة الجمهورية، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.

وبحسب الصحيفة، فإن المركز الإعلامي أوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزارة شددت على استمرار الدعم العينى للسلع التموينية كما هو دون أى تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكل المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة فى اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التى يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

واقتصاديًا، وتحت عنوان، معيط: قادرون على التعامل مع الأزمات العالمية بالغة الصعوبة، نقلت صحيفة الجمهورية، عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قوله، إننا نتعامل مع الأزمات العالمية المركبة وبالغة الصعوبة على مختلف الاقـتصادات بما فيها مصر، بحزمة متكاملة مـن الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد المصري، والمحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والبنية الأساسية الأكثر تطورًا واستيعابًا للأنشطة الإنتاجية فى مختلف القطاعات، دون الإخلال بالسياسات المالية المتوازنة، والهادفة للانضباط المالي، بالحفاظ على تحقيق فائض أولي، ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى في مسار نزولي على المدى المتوسط.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع محمد بن هادى الحسينى وزير الدولة للشئون المالية بالإمارات، على هـامـش مشاركتهما في الاجـتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: "إقامة الشراكات درءًا للأزمات".

