توضيح عاجل من التموين بشأن إعفاء الوافدين من الرسوم الجمركية على الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنه كان هناك نقص وشح في كمية الذهب المتداول في الأسواق وهو ما نتج عنه ارتفاعات قوية في الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت: "الارتفاعات التي حدثت ارتفاعات مزعجة وأصبح سعر الذهب المصري أغلى حوالي 600 جنيه عن الذهب السعودي والخليجي".

وأشار إلى أن قرار إعفاء الوافدين من الرسوم الجمركية على الذهب جاء بسبب نقص المعروض بالأسواق.

وأوضح أنه مسموح بدخول أي كمية من الذهب بدون أي رسوم جمركية وبرسوم بسيطة جدا"، لافتا: "ضريبة القيمة المضافة على الذهب ستطبق على المصنعية فقط.