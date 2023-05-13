السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 8 إثر حادث مروع في 6 أكتوبر

حادث
حادث

وقع حادث مروري مروع مساء اليوم السبت، بالمحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

وورد لمديرية أمن الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة عقب تلقيها بلاغا بوقوع حادث ووجود ضحايا بالمحور المركزى.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وانتقل على الفور ضباط المرور بالجيزة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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