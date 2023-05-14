داخل 323 مسجدًا.. انطلاق فعاليات البرنامج الصيفى بمساجد أسوان

أعلنت مديرية أوقاف أسوان، أن تنطلق اليوم الأحد، بالمساجد على مستوى المديرية فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

يأتى ذلك بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم، بداية من 14 مايو الجارى، ولمدة ثلاثة أشهر.

وتتم فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال عقب صلاة الظهر، على مدار 3 أيام أسبوعًا من كل أسبوع وهم:الأحد والثلاثاء، والخميس.

يأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف المصرية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.

ويصل عدد المساجد التي تتم فيها فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال على مستوى مديرية أوقاف أسوان 323‪ مسجد، ومن أبرزها التالى:مسجد محمد نصر بلال زرزارة - الخزان غرب، مسجد جزيرة أسوان قبلى / الكرور، مسجد النور / غرب سهيل، مسجد النور خلف الإستاد/ الكرور، مسجد منشاة السد العالى غرب بصحارى، مسجد السلام بعزبة العسكر، مسجد أبوالحسن الشاذلى بمنطقة الكسارة بأبوالريش قبلى، مسجد التقوى المدينة الصناعية القديمة، مسجد ساحة المدينة شارع أبطال التحرير مركز شباب المدينة، مسجد عمربن الخطاب بجوار كلية الدراسات الإسلامية، مسجد عبدالحليم القاضى منطقة الشيخ صالح، مسجد يوسف كروم المحمودية، مسجد الإصلاح بمنطقة البشارية.

ومن أبرز المساجد بمركز دراو مسجد الخلايفة بمنطقة الغابة، و مسجد النور، مسجد علوان منطقة السوق، مسجد عبدالهادى الأنصارى بنجع الشيخ، مسجد ناصر قرية الشطب، مسجد الشيخ موسى بنجع ونس، مسجد الرحمن بمنطقة الكنوز.

أما مركز كوم أمبو أبرز المساجد هى:مسجد العليقات بقرية العباسية، مسجد المغفرة بعزبة العرب مسجد الإسماعيلية، مسجد ابوبكر الصديق بقرية المنشيه قبلى، مسجد العدوة بقرية وإقليت، مسجد الشباب بقرية سلوا بحرى، مسجد فارس الشرقى بقرية فارس، مسجد السبعين، مسجد ناصر بميدان كوم أمبو.

بينما أبرز مساجد مركز نصر النوبة تضمنت :مسجد الرحمن بقرية عنيبة، و مسجد الكبير بقرية توشكى غرب، مسجد بلال بن رباح بقرية قرشة، مسجد المضيق قبلى بقرية المضيق، مسجد الحسن والحسين بقرية دابود، مسجد العتيق بقرية الدكة مسجد أبوبكر الصديق بمدينة نصر النوبة، مسجد قورتة ثان بقرية قورتة ثان.

وأخيرًا أبرز المساجد بمركز إدفو جاءت كالتالي : مسجد الرحمن الشطيب بالحجز بحرى وقبلى، مسجد سيدى طلحة بمدينة السباعية، مسجد البياض، مسجد الصالحين، مسجد عمربن الخطاب، بحاجر المويسات، مسجد الحسين بقرية العدوة، مسجد النور بقرية العطوانى، مسجد السيدة نفيسة بمدينة الرديسية، مسجد الهدى بمدينة السباعية، مسجد السباعية، مسجد البخارى قرية كلح الجبل، مسجد الرحمن قرية كلح القارة،مسجد السيدة زينب، بوادي الصعايدة بحرى.