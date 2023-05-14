كيف واجهت "السياحة والآثار" وقائع منع المحجبات من دخول الأماكن السياحية

خلال الأيام الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة منع محجبات عن دخول أحد المطاعم السياحية الشهيرة، وهو ما أدى إلى غضب بين رواد السوشيال ميديا.

وهو الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصةً موقعي فيسبوك وتويتر، واعتبروا أن هذا التصرف هو أحد ألوان العنصرية.

وعليه لم تغفل الحكومة عن تلك الواقعة وبدأت في التحري عن حقيقة تلك الواقعة والصور المتداولة، وأصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانًا تكشف فيه حقيقة ما تم تداوله عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام إحدى المنشآت السياحية بمنع دخول المحجبات من روادها.

كما أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه في حال وقوع أي مشكلة أو التعرض إلى أزمة داخل المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، فيجب التواصل معها والتقدم بشكوى للوزارة على الخط الساخن 19654، وفي حال التأكد من ثبوت أية من الشكاوى المقدمة تقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة لبحث تلك الواقعة وما إذا كانت صحيحة أم لا.

وبينت لجنة إدارة المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، حيث قامت اللجنة بالتفتيش وأفادت اللجنة أن ما تم تداوله من صور وفيديوهات عن منع المحجبات من دخول إحدى المنشآت السياحية ليس له أساس من الصحة، وذلك برئاسة علي حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية.

وأفادت اللجنة، أنه أثناء عملية التفتيش استقبلت المنشأة لجميع روادها دون استثناء ووجود عدد من روادها من المحجبات يمارسن حياتهن بشكل طبيعي ويتناولن الأطعمة والمشروبات دون التعرض لأية مضايقات، مؤكدة وجود ثلاثة محجبات يعملون بالمنشأة مما يؤكد ترحيبها بكافة روادها سواء من العاملين أو الزائرين.

وخلال الساعات الماضية تصدرت تلك الوقائع مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وذلك وفق أداة جوجل تريند.

حيث تضاعفت عمليات البحث عن الواقعة وعن وقائع مماثلة عن منع المحجبات من دخول الأماكن السياحية، ووصلت معدلات البحث إلى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة وذلك حتى يوم 11 من الشهر الجاري في تمام الرابعة صباحًا، كما بينت أداة جوجل تريند.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس المحافظات التي تصدرت عمليات البحث عن واقعة منع المحجبات من دخول أحد المحال السياحية.

وتصدرت محافظة القاهرة عمليات البحث كونها حدثت فيها الواقعة ووصلت عمليات البحث إلى 100 عملية من قاطني القاهرة في الدقيقة الواحدة، وذلك وفق أداة جوجل تريند.

قانون المنشآت الفندقية والسياحية

قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، ينص على أنه لا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول والاستمتاع والحصول على كافة الخدمات المقدمة بها.