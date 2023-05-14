الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 14-5-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يزداد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 14-5-2023 في محافظات مصر، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع بداية الإحساس بحلول فصل الصيف.

درجات الحرارة اليوم الأحد 14-5-2023 في محافظات مصر

نعرض في هذا التقرير حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد 14-5-2023 في محافظات مصر، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على محافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وتتكّون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ومحافظات شمال  الصعيد، بجانب حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، على فترات متقطعة. 

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بيان درجات الحرارة اليوم الأحد 14-5-2023 

القاهرة 30 18
العاصمة الإدارية 30 18
6 أكتوبر 30 18
بنها 30 19
دمنهور 28 18
المنصورة 29 18
الزقازيق 30 18
شبين الكوم 30 18
طنطا 29 18
دمياط 24 18
بورسعيد 24 18
الإسماعيلية 30 18
السويس 29 19
العريش 24 17
رفح 24 16
رأس سدر 34 20
نخل 29 13
سانت كاترين 30 10
الطور 33 20
طابا 31 18
شرم الشيخ 33 22
الإسكندرية 24 17
العلمين الجديدة 23 17
مطروح 23 17
السلوم 26 16
سيوة 30 17
رأس غارب 31 21
الغردقة 33 21
سفاجا 33 20
مرسى علم 33 21
شلاتين 32 22
حلايب 30 20
أبو رماد 32 21
رأس حدربة 31 20
الفيوم 31 19
بني سويف 31 18
المنيا 32 18
أسيوط 32 19
سوهاج 35 20
قنا 37 21
الأقصر 37 21
أسوان 38 22
الوادي الجديد 34 19
أبو سمبل 36 22
 

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رياح وارتفاع الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

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