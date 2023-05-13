أجواء ربيعية.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس اليوم السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس اليوم السبت، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية، بأغلب المحافظات وتحديدا محافظات شمال البلاد، وهي حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن "العظمى ستسجل اليوم 29 درجة مئوية نهارا على القاهرة الكبرى، إذ أن الأجواء ستكون ربيعية مائلة للحرارة، نهارا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري".

وتابعت "الأجواء ستكون اليوم السبت دافئة ومعتدلة تماما على السواحل الشمالية للبلاد، وحار على شمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا".

ولفتت إلى أنه مع دخول الليل، ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا، وبشكل ملحوظ خاصة في ساعات الليل المتأخر، والصباح الباكر، إذ تصل إلى 19 درحة مئوية، لتكون الأجواء مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية، حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومعتدلة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى وجود نشاط نسبي للرياح، بيساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة، موضحة أن تكون الشبورة المائية من ضمن الظواهر الجوية خلال اليوم، حيث تتكون على الطرق الشريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.