الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلاً للدفء على السواحل الشمالية حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن هناك نشاط رياح ورمال مثارة تؤثر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد؛ بسبب تكوُّن منخفض حراري وعلى اثره ترتفع درجات الحرارة على معظم الأنحاء، كما تتكون السحب المتوسطة قد يتساقط منها بعض الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 12 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 13 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد المقبل 14 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

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