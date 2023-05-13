غرفة الإسكندرية: التعاون مع التربية والتعليم لتطوير المدارس الفنية والتجارية ومراكز التدريب

أعلن رئيس غرفة الاسكندرية أحمد الوكيل أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المدارس الفنية والتجارية ومراكز التدريب، مع قيام الغرفة بتنسيق التعليم والتدريب المزدوج من خلال منتسبيها.

وأشار خلال المؤتمر الذي عقده اليوم إلى أنه سيتم التعاون وتطوير أكاديمية التجار وتقديم دورات لرفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها.

وأضاف الوكيل نعمل على تأهيل المنتجين والتجار والموردين بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض التكاليف ومن ناحية أخرى القضاء على قدر كبير من العشوائية التي تتميز بها التجارة والأسواق في مصر.

وأشار إلى أن الغرفة في إطار استراتيجيتها لزيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة فإن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية واستقبال الوفود من مختلف دول العالم.

وتايع الوكيل سيتم تنسيق اتفاقيات توأمة للغرفة مع الغرف النظيرة والمعاونة في تفعيل تلك الاتفاقيات مع زيادة عدد الوفود الأجنبية التي تزور الغرفة، بالإضافة إلى تنظيم معارض قطاعية داخلية وخارجية بالتعاون مع هيئات متخصصة.

ونوه بأننا نسعى لتطوير سلاسل الإمداد لخفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري من خلال إنشاء شركات تقيم مراكز لوجيستية وبورصات سلعية، فضلًا عن توفير المعلومات عن الأسواق المستهدفة وفرص التصدير والاستيراد.

وأضاف الوكيل نسعى لاستفادة أعضاء الغرفة من دور "شركة ضمان الصادرات" التابعة لبنك تنمية الصادرات في توفير التمويل وضمان الصادرات.

وذكر أنه سيتم تعريف المصدرين باللوائح والتشريعات والمواصفات الجديدة الخاصة بتصدير المنتجات المصرية ونشر المعلومات التجارية على أعضاء الغرفة مثل (الفرص التصديرية – الدراسات المتخصصة) مع التنسيق مع السفارات الاجنبية بمصر لتنظيم ندوات عن فرص التعاون مع دولهم.