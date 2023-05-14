سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى البنوك المصرية

ينال البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية الموجودة في مصر اهتمام الكثيرين مع اقتراب الاستعداد للسفر لموسم الحج العام الحالي 2023.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14 مايو 2023 في البنوك المصرية

نذكر لكم في التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

ويستقر الريال السعودي عند نفس القيمة لثمانية جنيهات ويختلف لعدة قروش فقط من بنك لآخر.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري



8.22 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

8.22 جنيه للشراء

8.25 جنيهَا للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.26 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14 مايو 2023



دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

33.7090 جنيه للشراء

33.8282 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.8651 جنيه للشراء

39.0007 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5176 جنيه للشراء

34.6425 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.9706 جنيه للشراء

23.0485 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.5970 جنيه للشراء

100.9487 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3965 جنيه للشراء

8.4254 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4451 جنيه للشراء

4.4598 جنيه للبيع

