الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

ينال البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية الموجودة في مصر اهتمام الكثيرين مع اقتراب الاستعداد للسفر لموسم الحج العام الحالي 2023.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14 مايو 2023 في البنوك المصرية 

نذكر لكم في التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

ويستقر الريال السعودي عند نفس القيمة لثمانية جنيهات ويختلف لعدة قروش فقط من بنك لآخر.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 
 

8.22 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

8.19  جنيه للشراء
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر


8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

8.22 جنيه للشراء
8.25 جنيهَا للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.26 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء 
8.25 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14 مايو 2023 
 

دولار أمريكى 
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 

يورو
33.7090 جنيه للشراء 
33.8282 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
38.8651 جنيه للشراء 
39.0007 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.5176 جنيه للشراء 
34.6425 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.9706 جنيه للشراء 
23.0485 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.5970 جنيه للشراء 
100.9487 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3965 جنيه للشراء 
8.4254 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4451 جنيه للشراء 
4.4598 جنيه للبيع 
 

 

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