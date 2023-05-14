سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى البنوك المصرية
ينال البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية الموجودة في مصر اهتمام الكثيرين مع اقتراب الاستعداد للسفر لموسم الحج العام الحالي 2023.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14 مايو 2023 في البنوك المصرية
نذكر لكم في التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
ويستقر الريال السعودي عند نفس القيمة لثمانية جنيهات ويختلف لعدة قروش فقط من بنك لآخر.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان
8.22 جنيه للشراء
8.25 جنيهَا للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.26 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14 مايو 2023
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.7090 جنيه للشراء
33.8282 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.8651 جنيه للشراء
39.0007 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5176 جنيه للشراء
34.6425 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.9706 جنيه للشراء
23.0485 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5970 جنيه للشراء
100.9487 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3965 جنيه للشراء
8.4254 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4451 جنيه للشراء
4.4598 جنيه للبيع