السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم السبت 13-5-2023 في الشركات

الكتاكيت
الكتاكيت

يبحث الكثيرمن المواطنين عن أسعار الكتاكيت، حيث أنه شهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا اليوم السبت، حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس علي أسعار الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم السبت 13 مايو 2023.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية

سجل أسعار كتكوت أبيض عمرو  يوم مابين 10.00 جنيه إلى  11.00 جنيه.

سجل أسعار كتكوت ساسو عمر  يوم مابين  09.00 جنيه إلى  10.00 جنيهات.

سجل أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم مابين 7.50 جنيه إلى 8.00 جنيهات.

سجل أسعار كتكوت بط فرنساوي عمر يوم مابين 17.25 جنيه إلى  18.50 جنيه.

سجل أسعار كتكوت بط مسكوفي عمر يوم مابين 25.50 جنيه إلى 26.75 جنيه.

سجل أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 32.50 جنيه إلى 32.75 جنيه.

سجل أسعاركتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين 70.00 جنيه إلى 71.00 جنيه.

سجل أسعار كتكوت رومي أسمر عمر يوم مابين 12.00 جنيهًا إلى  13.00 جنيهًا.

سجل أسعار  كتكوت رومي برونزي 300 جرام 20.00 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم السبت 13 مايو 2023 

سعر كتكوت مجموعة حسن الغريب بـ 13 جنيهاً.

متوسط سعر الكتكوت في شركة القاهرة بـ 11 جنيهًا.

متوسط سعر الكتكوت في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية بـ 16.5 جنيه.

متوسط سعر الكتكوت في شركة المنصورة للدواجن بـ 9.4 جنيه.

متوسط سعر الكتكوت في شركة الكناني جروب بـ 9.25 جنيه.

متوسط سعر الكتكوت في شركة الكناني جروب بـ 11 جنيهاً.

متوسط سعر الكتكوت في شركة  كتكوت بلدي بـ  6 جنيهات.

متوسط سعر الكتكوت في شركة  كتكوت ساسو بـ 8 جنيهات.

متوسط سعر الكتكوت في شركة  كتكوت أبيض بـ 9.50 جنيه.

متوسط سعر الكتكوت في شركة  طنبول للإستثمار الداجني بـ 15 جنيهاً.

متوسط سعر الكتكوت في شركة المصرية الهولندية (طارق هلا) بـ 11.5 جنيه.

متوسط سعر الكتكوت في شركة مجموعة القصبي للإستثمار بـ 15.5 جنيهاً.

متوسط سعر الكتكوت في شركة  الصلاح بـ 12 جنيهاً.

متوسط سعر الكتكوت في شركة كايرو ثري اية للدواجن بـ15 جنيهاً.

متوسط سعر الكتكوت في شركة طيبة لجدود للدواجن بـ16 جنيهاً.

متوسط سعر الكتكوت في مجموعة الوادي بـ15 جنيهاً.

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