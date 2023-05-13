نائب محافظ مطروح تتفقد عددا من المشروعات بواحة سيوة

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم السبت، اجتماعًا؛ لاستعراض شروط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني علي التوالي وامكانية مشاركة عددا من المشروعات البيئية الصديقة للبيئة بالواحة في المبادرة وتمثيل محافظة مطروح في مؤتمر المناخ cop 28 بدولة الإمارات.

جاء ذلك بحضور محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة واحمد علي باغي سكرتير المركز، والمهندسة ابتهال احمد مسؤل وحدة التنميه المستدامة واسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة والمهندس محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية وممثلي إدارة تنميه القريه ومركز بحوث الصحراء والمكافحة الحيوية.

وتفقدت نائب محافظ مطروح والوفد المرافق لها مشروع شباب الخريجين بمنطقة عين زهرة والذي يعتمد علي الطاقة الشمسية لري مساحة 70 فدانًا ومحطة الصرف الصحي ومشروع الغابة الشجرية والمقامة على 142 فداناً؛ لمتابعة الانتهاء من المشروع مع أهميته وما يحققه من استفادة لأهالي الواحة.

وأشادت نائب محافظ مطروح بالأعمال التي تمت بأرض مشروع شباب الخريجين من زراعات نخيل وزيتون وبعض الزراعات الأخرى كالأعشاب والنباتات الطبية والعطرية، حيث حثت الشباب على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل زيادة الرقعة الزراعية بسيوة وتحسين مستوى دخل المنتفعين متمنية لجميع الشباب التوفيق والنجاح من أجل نجاح المشروع والارتقاء بمصرنا الحبيبة.

وأكدت نائب محافظ مطروح على أنه سيتم عقد عدة لقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية بالواحة لعرض الشروط الواجب توافرها في المشروعات الخضراء الذكية والتعريف أكثر بالمبادرة مع التأكيد على الاهتمام والمتابعة لأعمال المبادرة ونوعية المشروعات المقدمة لتتماشى مع خطة التنمية المستدامة بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية نشر التوعية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية وجهود المحافظة في تعميم ثقافه المشروعات الخضراء وأهمية التكيف مع التغيرات المناخية.

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