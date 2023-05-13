طبيب الإسماعيلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمد فوزي أمام الزمالك

كشف مجدي الباز، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التشخيص المبدئي لإصابة محمد فوزي حارس

مرمى الفريق أمام الزمالك.

ويتقدم الإسماعيلي على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة المقامة حاليًا على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعانى محمد فوزي من إصابة قوية ليغادر ملعب المباراة باكيًا في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول ويشارك أحمد عادل عبد المنعم بدلاً منه.

وأكد طبيب الدراويش أن التشخيص المبدئي أثبت إصابة الحارس في غضروف الركبة، وسيخضع لأشعة عقب المباراة لتأكيد إصابته ومدة غيابه.