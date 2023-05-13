بعد رحيلها.. أبرز المحطات فى حياة الإعلامية "صديقة حياتى"

أعلن مطرب الراب الشهير أبيوسف، عن وفاة والدته الإذاعية صديقي حياتي منذ قليل، حيث نعاها على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وكتب أبيوسف في الاستوري الخاص به على إنستجرام منذ قليل: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله أمي، صدِّيقة محمد حياتي، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة صديقة حياتي في سياق السطور التالية.

الإعلامية صديقة حياتي، هي واحدة من أشهر نجوم الإذاعة المصرية، وهي من أهم ممن عملوا في الإذاعة، وقدمت العديد من البرامج الإذاعية، كما أن الراحلة عملت لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط.

قررت الراحلة صديقة حياتي أن تخوض رحلتها التي حلمت بها منذ صِغرها في عالم الإذاعة في عددٍ من دول الخارج، لذا سافرت "صديقة حياتي" إلى اليابان وساهمت بها في تأسيس عددٍ من إذاعات اليابان، وظلت بها لمدة طويلة قدمت من خلالها عددًا من القضايا الهامة التي كان يهتم بها عامة الشعب ومختلف الطبقات.

كانت الراحلة صديقة حياتي تقدم في الإذاعة برامج هي الخيار الأول للجمهور في مصر والذي لم يكن يملّ من الاستماع لها مهما طالت مدة برامجها، لذا كان اهتمام الجمهور بها كبيرًا وببرنامجها، كما أنها قدمت برنامجًا تليفزيونيًا هامًا جدًا وكان يناقش القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة، لتكن هذه القضية هي الأولى والهامة بالنسبة لها، كما أنها أسست إحدى المحطات الإذاعية بلبنان، وتوّلت إحدى الإدارات في شبكة قنوات روتانا السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن الراحلة صديقة حياتي، تزوجت من محمد الطاي، وأنجبت طفلًا اسمه "مازن"، في الـ21 من شهر مارس لعام 1985، دخل إلى عالم الفن ليصبح من أشهر مطربي الراب في مصر وعرف باسم أبيوسف، الشهير بـ"الوطواط".