سائق يدهس شقيق زوجته بسيارته بسبب خلافات عائلية فى القليوبية

تخلص سائق من شقيق زوجته، حيث قام بدهسه بسيارته بسبب خلافات عائلية بقرية سندوة دائرة مركز الخانكة في القليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بورود إشارة من المستشفى يفيد بوصول "ر م ع" جثة هامدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين المجنى عليه و"ت ع.ص" زوج شقيقته، وشقيقه "ا. ع.ص"، منذ فترة وأثناء الحديث مع شقيقته فى أرض زراعية حدثت مشادة مع زوجها وحرر المجنى عليه ووالد المتهم محضرا بمركز الشرطة، وتم إخلاء سبيلهما فى اليوم الثانى، ويوم الواقعة تربص المتهم للمجنى عليه وأثناء وجوده فى الشارع قام بدهسه بسيارة نصف نقل.



نقلت الجثة إلى المستشفى، وتم القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.



