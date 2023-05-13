مصممون يتحدثون عن تصميماتهم في أسبوع الموضة المصري (صور)

انطلقت فعاليات أسبوع الموضة المصري الذي يقام لأول مرة في مصر في المتحف الزراعي المصري بمشاركة العديد من المصممين المصريين الذين عرضوا تصميمات مبدعة تمثل حضارة مصر وتراثها وفنها.

أقيمت العروض اليوم في المتحف الزراعي المصري مع حضور عدد من المشاهير والمهتمين بالموضة والأزياء من جميع دول العالم لمشاهدة أول أسبوع موضة يقام في مصر، وتوصلنا إلى عدد من المصممين الذين عرضوا العديد من الأزياء الملهمة.

مصممة الأزياء شهيرة فهمي عرضت ٩٠ قطعة عن التراث البدوي السيناوي بشكل محدث، فتجد العارضات والعارضين يرتدون أزياء بالألوان الترابية الرملية تنوعت بين القمصان والجيب التي تناسب جميع الأذواق.

تقول شهيرة إن الزي الذي يصنع تعتمد فيه على الكتان المصري بشكل كامل وتعمل عليه مع فريقها باستخدام منتجات مصرية أصيلة، فهي من أقدم مصممات الأزياء التي تعمل أيضا نحو الاستدامة منذ الثمانينات.

حتى تصنع الزي تقوم بالحصول على القطن خام وبعد ذلك تقوم بتفصيل الشكل، لذلك كل قطعة مستقلة بذاتها ولن تجد مثلها في مكان أخر أو لن تجد شخصان يرتديان نفس القطعة، ونعتمد أيضا على نساء سيناء في تطريز بعض الأقمشة.

كذلك فإنها كل عام تستوحي مجموعة الأزياء الشتوية أو الصيفية من مكان تراثي في مصر لأنها غنية بالإلهام، وأكدت سعادتها بوجود أسبوع الموضة لأول مرة في مصر وأنه سوف يشجع الصناعة المصرية وسيحدث طفرة في ذلك المجال، فهناك العديد من الشباب المنفتح على العالم والذي سيغير واجهة تلك الصناعة.

أما المصمم وسيم خضرة فقد عرض مجموعة من الأزياء توحي بشخصيته الفريدة من نوعها، حيث أبهر الحاضرين بما قدمه من فكر خالد في الأزياء ربما لم نشاهده في أسابيع الموضة العالمية.

يقول المصمم إن كل قطعة من القطع التي قدمها توحي بوجهة نظره ومعتقداته وآرائه، هناك جانب روحاني وهناك بدائي وهناك روح المغامرة، فهو يرى أن الشخص يرتدي من أجل نفسه وليس من أجل الأخرين.

ويرى أن أسبوع الموضة فرصة لتواصل المصممين المصريين مع بعضهم البعض، وأن الشخص لن يستطيع أن ينجح بذاته وأن المنافسة داخل أسبوع الموضة رائعة وسوف تؤتي ثمارها.



يذكر أن أسبوع الموضة تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة السياحة والآثار ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتنظيمه المؤسسة المصرية للتصميم والموضة والأزياء.

انطلق أسبوع الموضة من الأمس وسيستمر حتى يوم ١٥ من الشهر الجاري، هذا الحدث التاريخي هو فرع من أسبوع الموضة العالمي الشهير والذي يقام في المدن الرئيسية في العالم بما في ذلك نيويورك وباريس وميلانو ولندن ودبي وطوكيو وغيرها.