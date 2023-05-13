الثلاثاء.. مناقشة "من جراب الكنغر" بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 16 مايو 2023، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المتوالية الروائية "من جراب الكنغر" للكاتب الروائي أحمد محمد عبده.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والناقد الدكتور أيمن حماد، ويدير الندوة الكاتب الروائي محمد عطية.

وقال أحمد محمد عبده في تصريحات صحفية سابقة لـ «الدستور»: «في من جراب الكُنْغُر، نجد أنفسنا على فوهة "جراب الكنغر"، مدهوشين بما يقفز من ذلك الجراب حكاية وراء حكاية، بطريقة المنفصل المتصل، المنفصل كموضوع وفكرة، المتصل كبطل محوري وبيئة مكانية وزمانية واحدة، تنطلق الحكايات على بساط الفن السردي، في فضاء تأريخ فانتازي للواقع المصري المقهور، على كتفي "الحديدي" الشخصية المحورية في تلك الروايات القصيرة جدًا، لتتقاطع مع ما يدور في فلكه من شخصيات رئيسة وثانوية، بمفردات مُشكَّلة من طين القرية، ومنحوتة من جدرانها ومقابرها وأشجارها ومروياتها، هي خرائط تجاعيد وجوه الفلاحين».

تعالج المتوالية الروائية بعض عادات أهل القرى، الدجل والطمع وانتحال الضعفاء أسماء العائلات الكبيرة، لعلها تحتمي تحت جناحها, والتسلط فيما بينهم، وأحوال وعادات العائلات الريفية، حين كان الرجل بأولاده وزوجاتهم وأولادهم ومواشيهم يعيشون تحت سقف واحد، حرصت الروايات على تجسيد حياة البسطاء، وفي بعض نصوصها يعالج الكاتب, التغير الاجتماعي الذي حدث بعد ثورة يوليو 1952.

صدر للكاتب مجموعة من الروايات منها: ثعالب في الدفرسوار، مكاشفات البحر الميت، بنات 6 أبريل، سرة البلد، ومجموعات قصصية منها: الجدار السابع، حفر في الباطن، نقش في عيون موسى، كلاب الصين، كما صدر له عدد من إصدارات الأطفال، وكتب سياسية منها حاخامات الدم في الشرق الأوسط، ومصر تخلع النقاب.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.