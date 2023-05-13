توريد 145 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة والذي انطلق اعتبارًا من ٨ إبريل المنقضي، وحتى نهاية أغسطس ٢٠٢٣.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام تبلغ ٣٣٥٨٣٠ فدانًا، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح ٣٩ شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز ٦٢٧ ألف طن، وأنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة، تُعد من المحافظات الواعدة زراعيًا وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية في نسب التوريد العام الماضي، لافتةً إلى أنه تم توريد ١٤٥ ألف طن قمح محلي لشون وصوامع المحافظة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين.

وتمت أعمال المعاينة من مديريتيّ التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، حيث تبدأ أعمال لجان استلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.