السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 145 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة والذي انطلق اعتبارًا من ٨ إبريل المنقضي، وحتى نهاية أغسطس ٢٠٢٣.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام تبلغ ٣٣٥٨٣٠ فدانًا، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح ٣٩ شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز ٦٢٧ ألف طن، وأنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة، تُعد من المحافظات الواعدة زراعيًا وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية في نسب التوريد العام الماضي، لافتةً إلى أنه تم توريد ١٤٥ ألف طن قمح محلي لشون وصوامع المحافظة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين.

وتمت أعمال المعاينة من مديريتيّ التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، حيث تبدأ أعمال لجان استلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.

إجمالى المساحة المنزرعة اتخاذ كافة الإجراءات البنك الزراعي المصري الإجراءات اللازمة البنك الزراعي الإجراءات اللازمة ل أعمال توريد القمح

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 بـ2380 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

النيابة تحيل تشكيل الاتجار فى البشر للمحاكمة الجنائية

ننشر كواليس مزاد طرح حصة إضافية من المصرية للاتصالات بالبورصة غدًا

روسيا تتهم أوكرانيا بضرب أهداف مدنية بصواريخ "ستورم"

مصدر يكشف لـ"الدستور" حقيقة انتقال سيف فاروق جعفر لبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة