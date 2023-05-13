السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غرابة لـ"الدستور": المنتخب سيخوض مباراة غينيا بالمغرب

فيتوريا ومحمد صلاح
فيتوريا ومحمد صلاح

أكد محمد غرابة مدير المنتخب الوطني أن المنتخب سيخوض مباراة غينيا بالمغرب ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بناء علي تأكيدات اتحاد غينيا.

وواصل غرابة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني  وارد أن يستغل تواجده في المغرب لخوض مباراة ودية هناك.

وتابع غرابة: “الكاف حتى الآن لم يبلغنا بموعد مباراة غينيا وعلمنا بموعد المباراة من الاتحاد الغيني.. ما زالنا ننتظر رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأجيل مباراة غينيا لما بعد 14يونيو المقبل  بسبب تعارض المباراة مع موعد مباراة إياب النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11  وهو ما يمثل أزمة للجهاز الفني للمنتخب الوطني حال صعود الأهلي لنهائي إفريقيا”.

ويضغط اتحاد الكرة على كاف لتأجيل المباراة لعدة أيام حتى يتمكن من ضم لاعبي الأهلي قبل المباراة بعدة أيام إلا أن غينيا سترفض طلب اتحاد الكرة لارتباط منتخب غينيا بمباراة ودية مع المنتخب البرازيل يوم 17 يونيو.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني انطلاق معسكر المنتخب يوم 12 يونيو حتى 20 من الشهر نفسه ضمن الأجندة الدولية.

ويحتل المنتخب صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط من فوز 3 مباريات وخسارة مباراة وحيدة بفارق المواجهات المباشرة مع منتخب غينيا. 

ويعقد الجهاز الفني للمنتخب جلسات مستمرة للترتيب لمعسكر يونيو المقبل والاستقرار على اللاعبين الاقرب للتواجد ضمن القائمة النهائية لمباراة غينيا.

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