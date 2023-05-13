الغضبان يتفقد سير العمل بمستشفى شفا بورسعيد للأورام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمستشفى شفا بورسعيد للأورام التابعة لجمعية أصدقاء مرضى الأورام بورسعيد بمنطقة خالد بن الوليد، خلال جولة تفقدية رافقه خلالها مسئولي جمعية أصدقاء مرضي الأورام ببورسعيد الاستاذ علي فودة والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى مستشفى شفاء بورسعيد للأورام، الذي يأتي بالتزامن مع التطورات الغير مسبوقة على أرض بورسعيد في مجال الرعاية الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، حيث تتكون مستشفى شفاء بورسعيد للأورام التابعة لجمعية أصدقاء مرضى الأورام ببورسعيد من خمسة أدوار بالأرضي، وتشمل المستشفى الاستقبال والأشعة المقطعية والمسح الذري، كما تحتوي على المعمل (كامل) وأشعة الأشعة السينية والماموجرام والسونار وثلاث غرف عيادات والصيدلية وإدارة المستشفى. كما يحتوي على عناية مركزة وبها ٩ سرائر وماكينة غسيل كلوي وغرفة عناية حرجة وبها ٩ سرائر وماكينة غسيل كلوي وغرفة عمليات وحدة قسطرة الشرايين وبجوارها جناحين للأفاقة والتحضير والعناية وبها ٦ سرائر وغرفة العزل، و ٢ غرفة عمليات كبرى وغرفة عمليات جراحة المناظير وبه أيضًا عنبر ويحتوي على عدد ٧ سرائر عناية وتحضير وإفاقة، ١٢ غرفة إقامة تصلح أن تتحول إلى عناية مركزة في الأوقات الحرجة، وأعلى المستشفى يتواجد طلمبات الحريق و ٨ خزانات مياه وغرفة الأسانسير.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المستشفى الجديد سوف يسهم في توفير كافة الرعاية الطبية.

IMG-20230513-WA0108

IMG-20230513-WA0109

IMG-20230513-WA0107

IMG-20230513-WA0111

IMG-20230513-WA0112

IMG-20230513-WA0113