السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان يتفقد سير العمل بمستشفى شفا بورسعيد للأورام

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمستشفى شفا بورسعيد للأورام التابعة لجمعية أصدقاء مرضى الأورام بورسعيد بمنطقة خالد بن الوليد، خلال جولة تفقدية رافقه خلالها مسئولي جمعية أصدقاء مرضي الأورام ببورسعيد الاستاذ علي فودة والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى مستشفى شفاء بورسعيد للأورام، الذي يأتي بالتزامن مع التطورات الغير مسبوقة على أرض بورسعيد في مجال الرعاية الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، حيث تتكون مستشفى شفاء بورسعيد للأورام التابعة لجمعية أصدقاء مرضى الأورام ببورسعيد من خمسة أدوار بالأرضي، وتشمل المستشفى الاستقبال والأشعة المقطعية والمسح الذري، كما تحتوي على المعمل (كامل) وأشعة الأشعة السينية والماموجرام والسونار وثلاث غرف عيادات والصيدلية وإدارة المستشفى. كما يحتوي على عناية مركزة وبها ٩ سرائر وماكينة غسيل كلوي وغرفة عناية حرجة وبها ٩ سرائر وماكينة غسيل كلوي وغرفة عمليات وحدة قسطرة الشرايين وبجوارها جناحين للأفاقة والتحضير والعناية وبها ٦ سرائر وغرفة العزل، و ٢ غرفة عمليات كبرى وغرفة عمليات جراحة المناظير وبه أيضًا عنبر ويحتوي على عدد ٧ سرائر عناية وتحضير وإفاقة، ١٢ غرفة إقامة تصلح أن تتحول إلى عناية مركزة في الأوقات الحرجة، وأعلى المستشفى يتواجد طلمبات الحريق و ٨ خزانات مياه وغرفة الأسانسير.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المستشفى الجديد سوف يسهم في توفير كافة الرعاية الطبية.

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الأشعة المقطعية التطورات استقبال الرعاية الصحي الرعاية الصحية والطبية الرعاية الصحية اللواء عادل الغضبان محافظ المحافظة

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