السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الشعب الديمقراطى: مقترحات الحوار الوطنى ستجعل الحياة النيابية أفضل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تحدث خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، عن أهم الملفات التي يناقشها الحوار الوطني قبل طرحها غدًا فيما يخص المحور السياسي، مؤكدًا أن اختيار المحور السياسي ليكون باكورة أعمال الحوار الوطني اختيار صائب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مناقشة "التمثيل النيابي والعدالة الاجتماعية من الموضوعات الهامة جدًا، خاصة بعد وعد الرئيس السيسي بتنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني.

وأوضح أن تحالف الأحزاب المصرية لديه عبر ممثليه الكثير من المقترحات فيما يخص التمثيل النيابي والحياة النيابية، مرددًا: الاقتراحات ستجعل الحياة النيابية ممثلة في شقيه "النواب والشيوخ"، أفضل.

المصريون بالخارج لديهم حق المشاركة في الحوار الوطني 

وفيما يخص دعوة المصريين في الخارج للتعبير بآرائهم ومشاركاتهم بالحوار الوطني، قال إنها تتفق مع ما نص عليه الدستور وقوانين الانتخاب التي جعلت المصري في الخارج رقمًا من الأرقام التي يعتد بها فى الحياة السياسية.

وواصل: المصريون فى الخارج لديهم الحق فى التصويت والتمثيل داخل المجالس النيابية، وبالتالي لهم حق المشاركة فى الحوار الوطني، فنفذنا دعوة بتخصيص لجنة للمصريين بالخارج لأهميتها وفعاليتها بالحوار الوطني، خاصة أن أغلب المصريين العاملين فى الخارج ذات خبرات عالية وتسببوا بنهضة كبيرة لكل الدول التى يعملون بها.

الحوار الوطنى المحور السياسي الحياة النيابية التمثيل النيابي الجلسات العلنية للحوار الوطني

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