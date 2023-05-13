روسيا تتهم أوكرانيا بضرب أهداف مدنية بصواريخ "ستورم"

اتهمت روسيا كييف، السبت، باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" ضد "أهداف مدنية" في منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن "صواريخ جو-جو من طراز ستورم شادو التي زوّدت المملكة المتحدة نظام كييف بها تم استخدامها لتنفيذ الضربة، على رغم تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن يتم استخدامها ضد أهداف مدنية".

الرئيس الأوكراني يزور إيطاليا

يأتي هذا فيما بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة إلى روما اليوم السبت لإجراء محادثات مع مسئولين حكوميين ومع البابا فرنسيس الذي قال في أواخر أبريل إن الفاتيكان يشارك في مهمة سلام لإنهاء

الحرب مع روسيا.

وأجرى زيلينسكي، الذي يزور إيطاليا لأول مرة منذ الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير شباط 2022، محادثات مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في قصر كويرينال. ومن المقرر أن يلتقي رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في غداء عمل قبل التوجه إلى الفاتيكان.

ووصف زيلينسكي على تويتر زيارته لإيطاليا والفاتيكان بأنها "زيارة مهمة للاقتراب من انتصار أوكرانيا!"

وفي أثناء توجهه إلى القصر الرئاسي، مر موكب زيلينسكي بمجموعات صغيرة تحمل الأعلام الأوكرانية ومن بينها شخص كان يحمل لافتة تنديد بروسيا.

ومن المتوقع أيضًا أن يحل زيلينسكي، الذي رافقت طائرته طائرات مقاتلة في المجال الجوي الإيطالي، ضيفًا في برنامج حواري تليفزيوني إيطالي شهير قبل أن يغادر إيطاليا إلى ألمانيا.

وزارت ميلوني زيلينسكي في كييف في فبراير لتؤكد له استمرار دعم إيطاليا لأوكرانيا، على الرغم من أن بعض حلفائها، لاسيما رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، تربطهم علاقات طويلة الأمد مع موسكو.

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع مع البابا أهم جزء في زيارة زيلينسكي لإيطاليا. وكان قد التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان عام 2020، كما دارت عدة محادثات هاتفية بينهما منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

كان بابا الفاتيكان قد حاول اتباع نهج متوازن في بداية الحرب أملًا في أن يتمكن من الاضطلاع بدور وساطة، لكنه بدأ لاحقًا إدانة تصرفات روسيا بقوة، ومقارنتها بعدد من أسوأ الجرائم التي ارتكبت بحق أوكرانيا خلال الحقبة السوفيتية.