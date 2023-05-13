السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء قصف روسى لمنطقة خيرسون

قصف روسي لمنطقة خيرسون
قصف روسي لمنطقة خيرسون

ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت خيرسون 88 مرة، خلال الـ24 ساعة الماضية مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين.

وقال رئيس الإدارة أولكسندر بروكودين - في بيان أوردته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية - إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ445 قذيفة، وأوضح أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مشيرًا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة ودبابات ومقاتلة، ولفت إلى أنه تم إجلاء 56 شخصا من المناطق التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون.

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن القوات الروسية قصفت "دونيتسك" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف كيريلينكو، عبر قناته على تطبيق تليجرام، أن شخصين أصيبا في دروزهكيفكا وواحدا في كوستيانتينفكا وآخر في هيروهيفكا، جراء القصف الروسي، موضحا أنه من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

إصابة 4 آخرين الإدارة العسكرية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية

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