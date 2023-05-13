الرئيس الأوكرانى يصل روما للقاء بابا الفاتيكان ورئيسة وزراء إيطاليا

قال مصدر سياسي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى مطار شيامبينو في روما، اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يلتقي خلال إقامته في روما برئيسة الوزراء جورجا ميلوني، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وقال البابا، في أواخر أبريل، إن الكرسي الرسولي يشارك في مهمة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ألمانيا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وكان وزير الدفاع الألماني قد صرح، اليوم، بأن حزمة مساعدات عسكرية ألمانية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو (2.97 مليار دولار) لأوكرانيا تظهر أن برلين كانت وستظل جادة بشأن دعم كييف في أعقاب الغزو الروسي.

وقال بوريس بيستوريوس، في بيان: "نتمنى جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب المروعة غير القانونية.. لسوء الحظ، هذا ليس متوقعًا حتى الآن. لذلك، ستقدم ألمانيا أي مساعدة ممكنة مهما استغرق الأمر".