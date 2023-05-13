السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البوظة بريئة.. التحاليل تكشف مفاجأة في اشتباه تسمم 382 مواطنًا بقنا

اسعاف
اسعاف

كشفت نتائج تحاليل المعامل المركزية، أن مشروب البوظة، الذي تناوله عدد من المواطنين، وتسبب في الاشتباه في إصابة 382 مواطنًا بالتسمم، في سوق العضاضية بمركز أبوتشت شمالي قنا، سليم.

وأوضحت نتائج التحاليل، أن مشروب البوظة والأواني المستعملة في التحضير سليمة وصالحة، وأن عينات الدم التي تم سحبها من المرضى سليمة.

وأشارت نتائج التحاليل، أن عينات القىء من المرضى، لا يوجد سوى 5 عينات من 30 عينة تم سحبها، بهم بكتريا تسبب التسمم، ومن المحتمل أن تكون من أي طعام أو شراب غير البوظة.

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