وفاة شاب صعقًا بالكهرباء فى منزله بالأقصر

لقى شاب مصرعه في العقد الثاني من العمر صعقاً بالكهرباء داخل منزله بقرية الغريرة التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة إخطارًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب في العقد الثاني من العمر داخل منزله، متوفى نتيجة الصعق بالكهرباء داخل منزله بقرية الغريرة التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة لرعاية الصحية بالمحافظة لحين فحصها والتصريح بالدفن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.