إزالة وإيقاف 15 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ بالتصدي لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حيث قام المهندس ايهاب عبد القوي نائب رئيس المركز يرافقه هاني رمضان سكرتير الوحدة وابراهيم محمد رئيس حي غرب و إدارة الإشغالات والإزالات بإزالة حالتيّ بناء مخالف بطريق أبو حرب.

وتم التحفظ على بعض المعدات ومواد البناء بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار، كما تمكن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا من إزالة حالتيّ تعدٍ في المهد بقرية صندفا على مساحة قيراطين وأزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام، حالتيّ تعدٍ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني الاولى أرض إصلاح زراعي على مساحة قيراط بقرية شلقام والثانية بقرية ساقولا على مساحة 12 سهمًا تعاون زراعي.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن أيمن يوسف رئيس حي شرق وأحمد بهلول مدير إدارة الإزالات قام بإيقاف حالة بناء في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٢٠ متر بشارع مدرسة الارقم المتفرع من شارع الحرية. الى جانب فك شدة خشبية بالكامل لدور ثالث علوي لمنزل مساحته ٩٠ مترًا بالشارع الثامن جنوب قلابيظو وتم فك الونش، مع إيقاف تخطيط قطعة أرض مخالفة مساحتها ٨٠ مترًا بشارع خلف سور المصنع جنوب قلابيظو وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان تمكنت من رصد وتنفيذ ردم وإزالة حالتى تعدى على اراضى زراعية الحاله الاولى بقرية ريده بمساحة قيراط حفر أساسات والحالة الثانية بقرية عكاكا بمساحة اتنين قيراط تم التعامل الفورى معهم وإحالة المخالفين للنيابة العامه وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير بحضور دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وعصام معبد رئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم الإزالات وقسم التنظيم والمتغيرات وفى سياق متصل تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية طوخ الخيل من إزالة فورية حالة تعدٍ بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة نصف قيراط بقرية طوه التابعه للوحدة المحليه بقرية طوخ الخيل وتم التعامل الفورى معها بحضور محمد جابر رئيس الوحدة المحليه بالقريه وقسم التنظيم والمتغيرات.

وأكد هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي باشراف علي الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز قامت بإيقاف حالة تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمرانى عبارة عن شد سقف الدور الاول العلوى بقرية ابوحسيبه التابعه لمجلس قروى ابوعزيز بحضور يسرى محمد رئيس القرية ومسئولي الزراعة والتنظيم ومدير الإزالات.

كما قامت بإيقاف حالة تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمرانى عبارة عن شد خشبية، بعزبة نجيب التابعه لمجلس قروى أبو عزيز بحضور رئيس القرية ومسئولي الزراعة والتنظيم ومدير الازالات وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون.

وأشار تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أنه تحت إشراف عرفات عبدالله نائب رئيس المركز نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص إزالة حالة تعدى بقرية بنى موسى ضمن الموجة ٢١ للإزالات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا