السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مباراة الأهداف الضائعة.. فرصة كهربا "تريند" على "فيسبوك"

فرصة كهربا
فرصة كهربا

رغم مرور يوم على مباراة الترجي التونسي والأهلي، وفوز الأخير بثلاثية، إلّا أن مشهدًا فيها استحوذ على اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كان بطله محمود عبد المنعم "كهربا"، والذي أهدر هدفًا محققًا من انفراد كامل بالمرمى.

فرصة الهدف المحقق التي أهدرها "كهربا" أصبحت "ترند" على فيسبوك، وجاءت من انفراد تام للاعب الأهلي بحارس الترجي التونسي، بينما كانت الدقيقة تُشير إلى السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول، والنتيجة بتقدم الأهلي لهدف نظيف، لكن لاعب الأحمر أرسل الكرة من فوق الحارس لتذهب بعيدًا عن مرمى الترجي إلى خارج الملعب في مشهد لفرصة محققة للتهديف.

"كهربا" وقف غير مصدق للفرصة التي أهدرها، ليضع قميصه على وجهه، كما لو كان يُعاتب نفسه على سوء تقديره للكرة التي أرسلها إلى خارج الملعب بينما كانت المرمى خاليًا من حارسه الذي تقدم لإنقاذ الفرصة، بينما سددها محمود عبد المنعم من فوقه.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا مع فرصة لاعب الأهلي، وراح روادها يتداولون صورًا ومقطع فيديو للفرصة المُهدرة من جانب كهربا، رغم فوز فريقهم بثلاثية وتألق لاعبيه أمام الترجي في عقر داره في رادس.

وينتظر الأهلي لقاءً أكثر سهولة في القاهرة، بعد تفوقه على الترجي في مباراة الذهاب، بينما ينتظر المتأهل من طرفي المباراة الأخرى بين صنداونز والوداد الرياضي المغربي، حيث يبقى الأهلي أكثر حظوظًا في حجز البطاقة الأولى.

بينما تنتظره إعادة لسيناريو نهائي الموسم الماضي في حال فوز الوداد على صنداونز في مجموع مباراتي الذهاب والإيهاب، وهو النهائي الذي خسره الأهلي بعد نجاحه في الحفاظ على اللقب لموسمين متتاليين.

ويكون السيناريو الثاني بمواجهة صعبة أمام صنداونز الجنوب إفريقي، والذي يحمل ذكريات سيئة للأهلي بالخسارة بخماسية مرتين، كان آخرها في دور المجموعات هذا الموسم، حينما سقط الأحمر بخماسية مقابل هدفين في جنوب إفريقيا، وكاد يُغادر البطولة من دور المجموعات.

النهائي الإفريقي الرابع على التوالي ينتظر الأهلي

بصعود الأهلي إلى المباراة النهائية، سيُصبح النهائي الرابع له على التواصل، حيث سبقه ثلاث مرات، فاز في اثنتين، وخسر واحدة، ونجح في حصد برونزيتين لكأس العالم للأندية كانتا على التوالي.

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