"القاهرة الإخبارية": تواصل جهود استقبال القادمين من السودان عبر معبر قسطل

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر قسطل، استمرار الجهود المصرية لاستقبال القادمين من السودان عبر المعبر.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن معبر قسطل ما زال يستقبل القادمين من السودان من مختلف الجنسيات، ويقدم لهم جميع الخدمات.

وأشار «عبدالفتاح» إلى الجهود المصرية للوافدين من السودان، من خلال تقديم كل أوجه الدعم لهم، متابعًا: "السلطات تقدم الدعم الطبي والنفسي واللوجستي والغذائي، حسب المنظمات الدولية التي شاهدت كل ذلك".

وأوضح أن جهود مصر في استقبال الوافدين من السودان نالت إشادة من كل الأجهزة الدولية التي أكدت أن مصر نجحت في التعامل مع الأزمة باستقبال كل هؤلاء النازحين.

فرق الهلال الأحمر تقدم كل أوجه الدعم للقادمين من السودان

وتابع: "فرق الهلال الأحمر المصري وهيئة الإسعاف المصرية موجودة بالمعبر لتقديم كل أوجه الدعم للقادمين من السودان".

واستكمل: "معظم من يدخل الأراضي المصرية من الجنسيات السودانية حاليًا بجانب عدد بسيط من المصريين الذين يتوافدون إلى الأراضي المصرية".

وأوضح أن العديد من الأسر السودانية سيأتى إلى مصر في ظل الهدنة التي من شأنها أن توفر للسودانيين ممرات آمنة للخروج إلى الحدود المصرية.