السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

طالبات الأول الثانوى بمدرسة أحمد عرابى: امتحان اللغة الإنجليزية سهل

طالبات الصف الأول
طالبات الصف الأول الثانوي

انتهت طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، اليوم السبت، من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية".
 

- طالبات الصف الأول الثانوي: الامتحان سهل والوقت كان كافي
 

وقالت سمر أحمد، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، في محافظة الجيزة  لـ "الدستور"، إن امتحان مادة اللغة الإنجليزية كان في مستوى الطالب المتوسط، وأنها انتهت من حل الإمتحان في الساعة الأولي، وباقي الوقت استغلته في المراجعة والتأكد من حلها، مشيره إلى أنه حتى الآن الأمتحانات في مستوى الطالب المتوسط".

وتابعت الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، في محافظة الجيزة: أن كل الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشمل أي أسئلة خاصة بالمتفوقين كباقي الامتحانات التي كانت تضم عددا من الأسئلة التي كانت تحتاج لتفكير كبير قبل اختيار الإجابة، معقبة: "يا ريت الامتحانات كلها تيجي في مستوى الطالب المتوسط، للتخفيف عن كاهل الأهالي والطلاب".

فيما أوضحت نعمة أحمد، إحدى طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، أن امتحان اللغة الإنجليزية كانت به أسئلة تحتاج لتركيز، لكنها لم تكن خاصة بالمتفوقين، وإنما كانت أسئلة خاصة بالطلاب بمستوى فوق المتوسط.

وأضافت الطالبة بالصف الأول الثانوي أنها تمكنت من حل الامتحان في حوالي ساعة واحدة، وباقي الوقت استهلكته في المراجعة على الامتحان.

فيما قالت علياء عبدالله، إحدى طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، إن الامتحان كانت أسئلته سهلة جدًا.

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