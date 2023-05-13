طلاب الأول الثانوي بمدرسة السعيدية عن اللغة الإنجليزية: في مستوى المتوسط

انتهى طلاب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، بشارع جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية)، اليوم السبت، وسط إشادة بمستوى الامتحان.

وقال كريم علي، الطالب بالصف الأول الثانوي، بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، بشارع جامعة القاهرة، التابعة لإدراة الجيزة التعليمية، لـ"الدستور"، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن أغلب الاسئلة كانت بسطية وسهلة والاختيارات فيها كانت واضحة، ولم يكن هناك تضارب حول الإجابات الصحيحة.

وتابع الطالب بالصف الأول الثانوي، بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، بشارع جامعة القاهرة، التابعة لإدراة الجيزة التعليمية، أن الأسئلة السهلة والمتوسطة سمحت للطلاب بحل الامتحان، والانتهاء منه قبل الوقت المحدد له من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح محمد إبراهيم أحد طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، لـ"الدستور" أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الاسئلة كانت بسيطة جدًا، الأمر الذي يجعل الطلاب يشعرون براحة كبيرة خلال حل أسئلة الامتحان، وأنهم تمكنوا من الإنتهاء منه في حوالي ساعة واحدة، وباقي الوقت استغلوه في المراجعة.

وقال أحد طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، لـ"الدستور"، إن الامتحان كان سهل جدًا، ولم يكن يضم أي أسئلة خاصة بالمتفوقين، وذلك لأن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب الضعيف والمتوسط، ولم يكن هناك اسئلة خاصة بالمتفوقين.

فيما قال عمران عبدالرزاق، أحد طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعدية الثانوية العسكرية للبنين، في شارع جامعة القاهرة، التابع لإدارة الجيزة التعليمية، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنه سعيد لأنه أدى الامتحان على نحو جيد.