السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات غيابيًا لمتهم بالإتجار في المخدرات بالإسكندرية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 غيابيًا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 31387 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة محرم بك، يفيد بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت المتهم " إ.م.ع" عاطل مترجلا، وما أن شاهد القوة الأمنية حتى ألقي علبة سجائر أرضا، فانفرط منها لفافات لمخدر الهيروين، فالتفطها وبفض محتوياتها، تبين أن بداخلها عدد 4 لفافات لمخدر الهيروين.

وتبين أن المتهم أحرز المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الهيروين و زنت 5.77 جراما ، والمتهم قد أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونًا وبناء عليه، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد أحكام المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدل بالقانون 170 لسنة 1981، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

إتجار فى المواد المخدرة أحكام المادة إسكندرية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية السجن المشدد 10 المعمل الكيميائي جنايات الإسكندرية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

القبض على المتهم بقتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية

تفاصيل قتل واغتصاب طفل والعثور على جثته بعد 8 سنوات من دفنه بدمياط

ضبط مسجل خطر يسرق بطاريات السيارات فى القاهرة

ضبط "حشيش" بربع مليون جنيه فى الإسماعيلية

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)