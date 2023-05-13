المشدد 10 سنوات غيابيًا لمتهم بالإتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 غيابيًا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 31387 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة محرم بك، يفيد بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت المتهم " إ.م.ع" عاطل مترجلا، وما أن شاهد القوة الأمنية حتى ألقي علبة سجائر أرضا، فانفرط منها لفافات لمخدر الهيروين، فالتفطها وبفض محتوياتها، تبين أن بداخلها عدد 4 لفافات لمخدر الهيروين.

وتبين أن المتهم أحرز المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الهيروين و زنت 5.77 جراما ، والمتهم قد أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونًا وبناء عليه، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد أحكام المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدل بالقانون 170 لسنة 1981، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.